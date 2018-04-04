Эксперты рассказали, как не допустить повторения кемеровской трагедии

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Москва, 4 апреля. Эксперты рассказали, что необходимо сделать, чтобы не допустить повторения кемеровской трагедии. Специалисты поделились мнениями на круглом столе «Известий».

Финансовый омбудсмен Павел Медведев считает, что необходимо сделать проверки надзорных органов более прозрачными. По мнению эксперта, надзорные органы «регулярно вымогают взятки» и в настоящее время не важно, проверяется ли пожарная безопасность здания или нет — эффект будет одинаковым.

«Но вместо того чтобы ограничивать проверки, нужно обеспечить объективность и прозрачность этих проверок. Чтобы не было возможности дать на лапу инспекторам», — отметил Медведев.

Руководитель Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур Александр Козлов и глава Московской палаты архитекторов, профессор Международной академии архитектуры Борис Левянт отметили негативную роль ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По мнению экспертов, закон заставляет выбирать «минимальную цену, за которую, очевидно, ничего сделать нельзя».

Эксперты отметили, что в проектах современных общественных зданий вопросам безопасности уделяется много внимания. По словам Левянта, получивший разрешение экспертизы на строительство проект здания снимает все связанные с пожарной безопасностью вопросы. Но во время строительства материалы или оборудование могут менять на более дешевые и менее безопасные.

Борис Левянт отметил, что на Западе практически нет надзорных комиссий, а взаимодействие происходит между владельцем, девелопером и страховщиком. Страховая компания, которая в последствие возмещает убытки, проверяет здание и проводит экспертизу. Поэтому такие проверки находят «все слабые точки».

Также эксперты отметили, что в торговом центре соответствующим образом должен быть проинструктирован «каждый уборщик». Обучать необходимо весь персонал, тем не мене, безопасность, в большей степени, обеспечивает охрана.

Козлов отметил, что в настоящее время поднят вопрос о национальных стандартах для охранников.

«В идеале представители МЧС, Росгвардии и МВД должны иметь право прийти и сказать: «Вводная: пожар в торговой точке. Демонстрируйте действия охраны»», — заявил эксперт.

При этом может быть разработан стандарт обеспечения безопасности торгово-развлекательных центров, в котором количество охраны будет прописываться исходя из площади и этажности здания.

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