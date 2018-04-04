Депутат призвал Минтранс РФ переименовать аэропорты Петербурга и Екатеринбурга

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Москва, 4 апреля. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров призвал Минтранс РФ переименовать аэропорты Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Соответствующее письмо он направил на имя министра транспорта РФ Максима Соколова.

По мнению Петрова, Минтрансу РФ совместно с российским МИД необходимо провести ревизию сокращенных названий и буквенных кодов аэропортов, передает РИА Новости.

«Сейчас мы живем в состоянии, когда аэропорт Санкт-Петербурга именуется Ленинградом и имеет обозначение «LED». Аэропорт Екатеринбурга почему-то до сих пор является Свердловском и имеет соответствующий буквенный код «SVX», — говорится в письме депутата.

Как считает Петров, изменить коды необходимо на «SPB» для Санкт-Петербурга и «EKB» для Екатеринбурга. Депутат подчеркнул, что сокращения от советских названий носят идеологический оттенок. Он отметил, что Яков Свердлов и Владимир Ленин «известны миру приверженностью к радикальному революционному коммунизму», что, по мнению Петрова, не отвечает сегодняшним интересам России.

Напомним, ранее, как сообщало URA.RU, топонимический скандал произошел в Тюменской области. Разногласия по поводу названий улиц в Тюмени практически довели дело до суда.

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