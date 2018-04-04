Бородатые мужчины чаще обманывают и склонны к воровству

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Москва, 4 апреля. Мужчины с бородой чаще обманывают партнера, любят участвовать в кулачных боях и более склонны к воровству, чем мужчины, не носящие бороду. К таким выводам пришли ученые британской компании Eva.

Согласно исследованию, в том, что в отношениях они прибегали к обману, признались 47% опрошенных бородатых мужчин. При этом аналогичный показатель среди выбритых мужчин составил только 20%, пишет Deita.ru.

Еще 45% мужчин с бородами рассказали, что им нравится участвовать в кулачных боях, а 40% из них также признались в кражах. В свою очередь из мужчин, не носящих бороду, о воровстве рассказали только 17%.

Ранее, как сообщал канал «Подмосковье 360», британские ученые выяснили, что женщины чаще выбирают партнеров, похожих на своих братьев.

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