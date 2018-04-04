В Совфеде рассказали о десятках миллионов, выделяемых США на вмешательство в дела РФ

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Вашингтон, 4 апреля. США ежегодно тратят на попытки оказать влияние на внутренние дела России огромные суммы, заявил глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов.

Как пишет газета «Известия», по его словам, вмешательством во внутренние дела России организованно занимается целая сеть по всему миру. По словам Климова, особенно активны в этом Соединенные Штаты Америки. Климов подчеркнул, что Вашингтон ежегодно тратит на эти цели десятки миллионов долларов. Как добавил член научного совета при Совбезе РФ Андрей Манойло, в 2018 году США потратили на вмешательства в дела России во время выборов президента еще больше средств. Однако, как считает Манойло, попытки распространить вое влияние прошли менее успешно. По данным издания, после окончания избирательной кампании в комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета заявили, что Москва располагает информацией о попытках повлиять на ход голосования извне. Как выяснила специальная комиссия, счет призывам бойкотировать голосование или DDoS-атакам на информационные ресурсы ЦИК идет на тысячи.

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