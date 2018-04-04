Последствия будут серьезные: в «Динамо» рассказали об отставке гендиректора Муравьева

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Москва, 4 апреля. В прошлом месяце в системе «Динамо» произошли кардинальные перестановки: генеральный директор футбольного клуба Евгений Муравьев ушел в отставку. Совет директоров лишил его должности в структуре главного учредителя организации — Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо», где он курировал финансовые вопросы.

В пресс-службе бело-голубых отмечалось, что в связи со сделками, заключенными клубом с фирмой Golden Toys LLP, совет директоров принял к сведению информацию Муравьева и его идеи об изменении условий по названным сделкам, которые ранее не были утверждены Советом директоров.

Российские СМИ предположили, что, под одной из сделок могло подразумеваться заключение контракта о выплате 1,25 млн евро за трансфер защитника сборной России Константина Рауша.

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский отметил, что отставка Муравьева никак не связана с переходом Рауша в стан бело-голубых, пишут «Известия».

«Это связано с самим Муравьевым, и с его деятельностью. Материалы по его деятельности уже в правоохранительных органах. Последствия будут очень серьезные. Такие, каких, я думаю, не было в нашем футболе с советского периода», — подчеркнул он.

Напомним, Рауш перешел в «Динамо» из немецкого «Кельна» в 2018 году.

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