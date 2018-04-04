Украинский пропагандист Ковтун оскорбил жителей России и Крыма в телеэфире

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Москва, 4 апреля. Украинский политолог Вячеслав Ковтун получил предупреждение от ведущего передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, после того, как оскорбил россиян в ходе дискуссии о статусе Крыма. Ведущий Андрей Норкин пригрозил не пустить больше Ковтуна в телеэфир, если тот вновь поведет себя оскорбительно.

Темой горячего выступления украинского пропагандиста стал тот факт, что многие жители Крыма не стали избавляться от украинских паспортов после присоединения полуострова к России, воспользовавшись тем, что, в отличие от Украины, российские законы допускают двойное гражданство. Крымский политолог Руслан Осташко объявил, что жители Крыма, сохранив украинские паспорта, действовали прагматично — им необходимо навещать родственников на Украине.

Это замечание вызвало крайне эмоциональную реакцию Ковтуна, который объявил крымчан «предателями своей новой родины» (то есть России) и заявил, что давление на россиян в Великобритании заставит их вспомнить об украинском гражданстве.

«Сейчас всех, кто получил золотые визы в Британии, к ногтю прижмут, и они побегут за украинскими загранпаспортами. А что подумает российский народ? Подумает: почему мы не накрали», — заявил пропагандист.

Такое замечание заставило вмешаться ведущего программы Андрея Норкина. Он дал Ковтуну понять, что тот разом оскорбил жителей Крыма и России, и пригрозил, что в случае повторных таких заявлений не допустит Ковтуна на передачу.

«Если вы мечтаете что-нибудь где-нибудь на халявку стибрить и радоваться, то российский народ не думает, как бы ему заполучить недвижимость. Не надо за всех судить. Даже за всех украинцев не надо судить», — жестко отреагировал Норкин.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что Вячеслав Ковтун является одним из «самых дорогих» гостей в эфире российских ток-шоу — его месячный заработок оценивается в 500–700 тысяч рублей и потерять «хлебное место» на любом из российских телеканалов он, очевидно, не готов. В эфире ток-шоу Ковтун часто ведет себя провокационно, выражая крайнюю прокиевскую позицию и обвиняя Россию во всех смертных грехах.

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