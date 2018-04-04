Антитабачный закон снизил смертность в России

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Москва, 4 апреля. Благодаря антитабачному закону смертность в России от болезней органов дыхания снизилась почти на 14%. Соответствующую статистику приводит Минздрав.

В 2017 году от таких болезней, как бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, пневмония и бронхит в России умерли 60,5 тысяч человек, в 2016 году – 70,3 тысяч человек, приводит данные Росстат. Отмечается, что снижение смертности от болезней органов дыхания наблюдается в России с 2014 года.

По мнению главного внештатного фтизиатра Минздрава Ирины Васильевой, такая тенденция в стране фиксируется благодаря реализации антитабачного закона, пишет газета «Известия». Закон запрещает курение в общественных местах, что приводит к снижению числа пассивных курильщиков. При этом, как напомнила Васильева, к развитию инфекции в организме человека приводит как обычное курение, так и пассивное.

Кроме того, реализация антитабачного закона, по мнению члена экспертного совета при Минздраве Алексея Шабашова, способствует снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, антитабачный закон был принят в России в 2013 году. Ранее, как сообщало URA.RU, Минздрав России разработал законопроект, запрещающий курение кальянов в общественных местах с начала 2019 года.

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