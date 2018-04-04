Эксперт сравнил действия украинских пограничников с сомалийскими пиратами

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Москва, 4 апреля. Против «бандеровских пиратов», которые не отличаются от сомалийских, следует вводить сначала мягкие меры, а если они не сработают, то и меры военного характера, заявил председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев.

Он прокомментировал захват украинскими пограничниками российского судна. Судно «Норд» с моряками на борту было захвачено 26 марта. Киев заявил, что российские моряки нарушили морские границы Украины.

Как считает эксперт, нужно предупредить Украину, что у России имеются различные инструменты противодействия. К примеру, считает Ненашев, можно ограничить проход украинских судов через Керченский пролив, поскольку у них всегда много проблем с безопасностью.

Как пишет РИА Новости, спикер добавил, что захват российского рыболовецкого сейнера – часть провокационной политики, которая навязывается Киеву Вашингтоном и «бандеровцы проводят ее с особым рвением». Эксперт также подчеркнул, что украинские пограничники «ничем не отличаются от сомалийских пиратов». Ненашев добавил, что к сомалийским пиратам «прибавились бандеровские».

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