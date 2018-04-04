Западные СМИ назвали гениальным дизайн российского корвета проекта 22160

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Вашингтон, 4 апреля. Российский корвет проекта 22160 имеет гениальный дизайн, который обеспечивает большую боевую мощь при маленьком размере корабля. Об этом пишет американская газета The Drive.

Издание отмечает, что корабль построен по модульному принципу — вооружение и снаряжение проекта 22160 может видоизменяться в зависимости от конкретной цели. Помимо типовой артиллерийской установки калибра 57 миллиметров, пулеметов и противодиверсионного гранатометного комплекса, имеется свободное пространство под вертолетной площадкой, которое может пригодиться для размещения двух ракетных комплексов Club-K.

Как отмечают авторы материала, это позволяет небольшим патрульным кораблям наносить удары восемью ракетами по морским и наземным мишеням на огромном расстоянии. Автономность плавания кораблей проекта 22160 составляет 60 дней, поэтому они могут без проблем проходить до шести тысяч морских миль.

Сообщается, что концепт корабля является ультрасовременным. Эксперт считает, что корабль необходимо изучить западным военно-морским силам.

Напомним, патрульные корабли проекта 22160 созданы на Зеленодольском судостроительном предприятии для Военно-морского флота России.

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