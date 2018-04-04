Украинские силовики два раза обстреляли территорию ЛНР за сутки

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Луганск, 4 апреля. Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию Луганской народной республики. Об этом рассказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что ВСУ два раза нарушили режим прекращения огня. Они применили гранатометы различного калибра и стрелковое оружие. Под огонь украинских военных попали районы Нижнего Лозового и Калиновки.

Было выпущено 40 снарядов. Напомним, с 30 марта в Донбассе действует новый режим прекращения огня. С инициативой введения «пасхального перемирия» выступили в ДНР.

Киев начал военную операцию против республик Донбасса в апреле 2014 года, когда после переворота на Украине ДНР и ЛНР заявили о независимости. По данным ООН, за все время конфликта в Донбассе погибли около 10 тысяч человек.

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