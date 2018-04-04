Путин поручил правительству избавить российский рынок от сырного фальсификата

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Москва, 4 апреля. Президент Путин дал указание правительству принять меры для того, чтобы взять под контроль распространение в стране сырных суррогатов и фальсификата, который в настоящее время занимает около 60% рынка. Предложения по данной проблеме должны быть озвучены до 15 июня.

Данные Россельхознадзора свидетельствуют о том, что в настоящее время фальсифицируется до 20% молочных продуктов на российском рынке — а в некоторых регионах поддельной может быть до 50% продаваемых сыров. Продукты сыроподобного типа популярны у потребителя из-за своей дешевизны — однако она обеспечивается заменой компонентов продукции на более дешевые, например, пальмовое масло и модифицированный растительный жир.

Как отмечает Deita.ru, ситуацию должна в корне изменить электронная ветеринарная сертификация продукции и сырья, которая должна быть введена 1 июля 2018 года — это позволит отслеживать происхождение не только готового продукта, но и каждого его компонента.

Ранее «Газета.ru» сообщала, что Россельхознадзор уничтожил в Подмосковье более 13 тонн запрещенных к ввозу в Россию сыров из европейских стран.

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