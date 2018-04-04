Эксперт сравнил возможности ПРО России и США

В закладки

Москва, 4 апреля. Обозреватель газеты «Известия» Константин Богданов сравнил российские и американские системы противоракетной обороны.

Одним из основных отличий обозреватель назвал контроль пространства системами ПРО. Российские системы размещаются внутри страны и создают многоуровневую, распределенную систему перехвата ракет на конечном участке траектории. ПРО США имеет многоэшелонную архитектуру мобильных средств перехвата, которые смогут в перспективе перехватывать ракеты на среднем и конечном участках траектории, и даже на участке разгона. При этом отдельные элементы системы географически находятся далеко от основной территории США.

Также США могут оснащать противоракетами Standard SM-3 военные корабли, в том числе суда союзников по НАТО. Обозреватель напоминает о планах американских властей создать орбитальные перехватчики, которые составят космический эшелон ударных средств.

Тем не менее, по мнению эксперта, возможности России и США бороться с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) практически равны. Обе страны способны отразить лишь пуск одиночной ракеты либо атаку небольшого количества не самых современных МБР. От массированного удара системы ПРО, пока, защитить не могут.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.