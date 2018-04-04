США предоставят странам Балтии военную помощь на сумму 170 млн долларов

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Вашингтон, 4 апреля. Соединенные Штаты Америки предоставят странам Балтии военную помощь на сумму 170 миллионов долларов. Об этом рассказал президент США Дональд Трамп.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, 100 миллионов долларов пойдут на закупку крупнокалиберных боеприпасов, а более 70 миллионов долларов — для проведения учений и покупку оборудования странам Балтии. Отмечается, что военная помощь должна повысить потенциал вооруженных сил и государственных служб безопасности Эстонии, Латвии и Литвы.

Кроме того, США, Латвия, Эстония и Литва взяли на себя обязательства по дальнейшему укреплению блока НАТО. Представители стран заявили, что государства продолжат улучшать возможности альянса по обеспечению и сдерживанию обороны.

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