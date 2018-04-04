Тренер «Бруклина» не рассчитывает на Мозгова в оставшихся матчах сезона НБА

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Москва, 4 апреля. Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» и сборной России Тимофей Мозгов не примет участия в пяти заключительных играх команды в текущем сезоне. Тренер «сетей» Кенни Эткинсон не рассчитывает на российского «большого». Об этом рассказал агент баскетболиста Максим Шарифьянов.

Последний раз 31-летний россиянин выходил на площадку 12 марта и провел на паркете всего 6,5 минуты и сделал один подбор в матче с «Филадельфией».

«На мой взгляд, говорить о какой-то «спортивной составляющей», из-за которой Тимофей Мозгов не играет за «Бруклин», не приходится. Но абсолютно понятно, что он не будет играть в последних играх этого сезона», — отметил менеджер.

Шарифьянова напомнил, что «Бруклин» в этом сезоне является откровенным аутсайдером Восточной конференции НБА (13 место — Прим.ред.), проигрывая матч за матчем, пишут «Известия».

Он также отметил, что пятые номера соперников в каждом матче делают под щитами «Нетс» все, что хотят.

«Со стороны я вижу, что в задачи тренерского штаба и руководства «Бруклина» не входит останавливать этих игроков, добиваясь какого-то приемлемого результата. У них какие-то другие цели, о которых мы можем только догадываться», — считает Шарифьянов.

Напомним, в сезоне 2015/2016 в составе «Кливленд Кавальерс» Мозгов стал чемпионом НБА.

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