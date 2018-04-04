Китай предложил ВТО противостоять «торговому протекционизму» со стороны США

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Пекин, 4 апреля. Руководство Китая призвало всех членов Всемирной торговой организации вместе с Пекином «противостоять торговому протекционизму США».

Об этом заявил постпред Китая при ВТО Чжан Сянчэнь. Как пишут китайские СМИ, Чжан Сянчэнь отметил, что опубликованный Вашингтоном список предлагаемых мер является преднамеренным и серьезным нарушением основополагающих принципов ВТО. Он уточнил, что Пекин намерен прибегнуть к механизму урегулирования споров. Он также призвал всех государств – членов ВТО «противостоять торговому протекционизму США». Политик считает, что действия Вашингтона «серьезно пошатнули основу ВТО и поставили под беспрецедентную угрозу многостороннюю торговую систему».

Напомним, в марте американский президент Дональд Трамп подписал меморандум, позволяющий вводить ограничения в отношении продукции из КНР.

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