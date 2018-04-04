Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Весь мир
4 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президенты России и Турции провели совместную пресс-конференцию в Анкаре
Общество
Союз кинематографистов выселили из здания в центре Петербурга по решению суда
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    4 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президенты России и Турции провели совместную пресс-конференцию в Анкаре

    Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели совместную пресс-конференцию в Анкаре. В течение недели вся территория Восточной Гуты перейдет под контроль сирийской армии. Украинские националисты провели масштабный марш по центру Киева. Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Федерального агентства новостей.
    8:30 4 Апреля 2018
    52

     

    Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели совместную пресс-конференцию в Анкаре

    4 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президенты России и Турции провели совместную пресс-конференцию в Анкаре

    Владимир Путин в Анкаре провел совместную пресс-конференцию с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Главы государств рассказали, что они обсудили ключевые темы двусторонних отношений и ряд актуальных международных вопросов. В том числе безопасность, экономику, культурно-гуманитарную сферу. Наметили конкретные ориентиры для дальнейшей совместной работы. По итогам переговоров подписан пакет межведомственных соглашений и коммерческих документов. Также поручено профильным министерствам проработать ряд новых договорённостей.

    В течение недели вся территория Восточной Гуты перейдет под контроль сирийской армии

    4 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президенты России и Турции провели совместную пресс-конференцию в Анкаре

    Вся территория сирийской Восточной Гуты будет освобождена от боевиков и перейдет под контроль сирийской правительственной армии в течение ближайших дней. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Лаврентьев добавил, что в пригороде Дамаска осталась только группировка «Джейш аль-Ислам», боевики которой уже приняли решение покинуть его.

    Украинские националисты провели масштабный марш по центру Киева

    4 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президенты России и Турции провели совместную пресс-конференцию в Анкаре

    Украинские националисты провели масштабный марш по центру Киева. Главным лозунгом марша стал «За украинское будущее без олигархов!». Участники шествия потребовали от власти выполнить «пошаговый план уничтожения олигархической системы», отменить «налог на войну» и многое другое. Участники марша передали свои требования премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Под занавес шествия националисты устроили скандирование, что Украина – центр Европы и именно им принадлежит весь мир. После этого радикалы завершили свою вакханалию и разошлись по домам.

    Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Федерального агентства новостей

    4 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президенты России и Турции провели совместную пресс-конференцию в Анкаре

    Аккаунты Федерального агентства новостей и ряда других СМИ заблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram. При этом администрации сайтов не указали причину данного действия. Представители средств массовой информации обратились к органам высшей государственной власти России с просьбой отреагировать на акт политической цензуры, совершенный компаниями. По мнению политологов, этот шаг западных соцсетей является попыткой защититься от альтернативного источника информации. А член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что блокировка в Facebook и Instagram аккаунтов российских СМИ является показателем их хорошей работы.

     

    Оглавление
    Закрыть
    Читайте нас в Яндекс.Новостях
    Россия может усложнить выход украинских судов через Керченский пролив

    Россия может усложнить выход украинских судов через Керченский пролив

    7:20   4 Апреля 2018
    10572
    ФАН публикует обращение в связи с актом политической цензуры со стороны Facebook 

    ФАН публикует обращение в связи с актом политической цензуры со стороны Facebook 

    23:58   3 Апреля 2018
    2548
    Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду

    Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду

    23:04   3 Апреля 2018
    1236
    В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

    В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

    22:10   3 Апреля 2018
    1912