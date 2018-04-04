4 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Президенты России и Турции провели совместную пресс-конференцию в Анкаре

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели совместную пресс-конференцию в Анкаре Владимир Путин в Анкаре провел совместную пресс-конференцию с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Главы государств рассказали, что они обсудили ключевые темы двусторонних отношений и ряд актуальных международных вопросов. В том числе безопасность, экономику, культурно-гуманитарную сферу. Наметили конкретные ориентиры для дальнейшей совместной работы. По итогам переговоров подписан пакет межведомственных соглашений и коммерческих документов. Также поручено профильным министерствам проработать ряд новых договорённостей.

В течение недели вся территория Восточной Гуты перейдет под контроль сирийской армии Вся территория сирийской Восточной Гуты будет освобождена от боевиков и перейдет под контроль сирийской правительственной армии в течение ближайших дней. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев. Лаврентьев добавил, что в пригороде Дамаска осталась только группировка «Джейш аль-Ислам», боевики которой уже приняли решение покинуть его.

Украинские националисты провели масштабный марш по центру Киева Украинские националисты провели масштабный марш по центру Киева. Главным лозунгом марша стал «За украинское будущее без олигархов!». Участники шествия потребовали от власти выполнить «пошаговый план уничтожения олигархической системы», отменить «налог на войну» и многое другое. Участники марша передали свои требования премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Под занавес шествия националисты устроили скандирование, что Украина – центр Европы и именно им принадлежит весь мир. После этого радикалы завершили свою вакханалию и разошлись по домам.