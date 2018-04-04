Полиция назвала имя женщины, расстрелявшей сотрудников штаб-квартиры YouTube в США

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Москва, 4 апреля. Стрельбу в штаб-квартире YouTube в Калифорнии устроила местная жительница по имени Насим Агдам. Как передает ABC News со ссылкой на полицию, нападавшая, которая была одета в черную одежду с платком на голове, не имела отношения к компании YouTube.

Как объяснили в правоохранительных органах, нападавшая действовала одна. Ранее произошла стрельба в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно в Соединенных Штатах Америки. Женщину, которая открыла стрельбу, обнаружили мертвой. По некоторым данным, она могла выстрелить в себя.

Во время инцидента ранения получили четыре человека, один из которых находится в критическом состоянии. Как пишут СМИ, инцидент произошел в результате ссоры и не связан с терроризмом.

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