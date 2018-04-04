Косачев рассказал о совместном докладе, посвященном отношениям Москвы и Парижа

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Москва, 4 апреля. В столице Франции 5 апреля пройдет заседание комитетов по международным делам Совета Федерации России и сената Франции. На мероприятии впервые в истории двустороннего межпарламентского сотрудничества будет презентован совместный доклад, посвященный российско-французским отношениям. Об этом в среду рассказал глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

По словам российского сенатора, документ включает в себя шесть глав и касается важнейших аспектов двустороннего диалога. Косачев отметил, что сложная международная ситуация не могла не сказаться на отношениях России и Франции.

«Наши позиции по ряду вопросов разошлись, поэтому это будут своего рода два доклада под одной обложкой, в котором есть российские и французские разделы. В ходе заседания мы обсудим позиции Москвы и Парижа по спорным моментам», — раскрыл детали заседания сенатор.

Он также подчеркнул, что, невзирая на разные точки зрения по многим аспектам, работа велась в течение нескольких месяцев и получилась «довольно результативной», пишут «Известия».

В будущем сенаторы планируют составить документ, под которым могли бы подписаться обе стороны.

«У нас есть основания полагать, что на французских коллег оказывалось давление. Если это так, их пытались заставить отказаться от проведения совместного мероприятия и презентации доклада», — предположил Косачев.

Он также добавил, что в данном вопросе очень важно, что французская сторона не поддалась на прессинг, в результате чего работа продолжается.

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