Депутат Верховной рады назвал «позорным» памятник дружбы России и Украины

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Киев, 4 апреля. Депутат Верховной рады Виктор Кривенко призвал демонтировать памятник дружбы России и Украины в украинском городе Переяслав-Хмельницкий.

Памятник был установлен в 1954 году, к 300-летию Переяславской рады. По словам Кривенко, он «используется в идеологической борьбе против Украины». Депутат назвал монумент «позорным памятником», который нужно отправить в музей.

Напомним, компания против памятников советского периода проводится не только на Украине. В середине марта телеканал «360» сообщил, что в городке Иновроцлав в Польше приступили к демонтажу памятника Благодарности Красной армии.

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