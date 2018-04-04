В США уличили Google Chrome в тайном сканировании всех папок на компьютере

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Вашингтон, 4 апреля. Браузер Chrome от Google постоянно сканирует практически все файлы на компьютерах под управлением операционной системы Windows. Об этом рассказала специалист по кибербезопасности Келли Шортридж.

Как передает Motherboard, браузер проверил все папки на ее персональном компьютере, включая «Документы». Шортридж нашла корень проблем в браузере. По ее словам, он кроется в инструменте Chrome Cleanup Tool, использующем наработки антивирусной компании ESET.

Она объяснила, что Chrome сканирует компьютер в поисках вредоносных программ. Система при этом использует ядро ESET. При обнаружении проблемных файлов браузер отправляет данные в Google.

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