Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Технологии
В США уличили Google Chrome в тайном сканировании всех папок на компьютере
Россия
Организаторы «Тотального диктанта» рассказали, кто будет читать текст в 2018 году
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В США уличили Google Chrome в тайном сканировании всех папок на компьютере

    7:30  4 Апреля 2018
    114

    В США уличили Google Chrome в тайном сканировании всех папок на компьютере

    Вашингтон, 4 апреля. Браузер Chrome от Google постоянно сканирует практически все файлы на компьютерах под управлением операционной системы Windows. Об этом рассказала специалист по кибербезопасности Келли Шортридж.

    Как передает Motherboard, браузер проверил все папки на ее персональном компьютере, включая «Документы». Шортридж нашла корень проблем в браузере. По ее словам, он кроется в инструменте Chrome Cleanup Tool, использующем наработки антивирусной компании ESET.

    Она объяснила, что Chrome сканирует компьютер в поисках вредоносных программ. Система при этом использует ядро ESET. При обнаружении проблемных файлов браузер отправляет данные в Google.

    В США уличили Google Chrome в тайном сканировании всех папок на компьютере

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #google chrome
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Первый день переговоров Путина и Эрдогана завершился в Анкаре

      7:44 4 Апреля 2018 78
      Читать
      2:23
      Сегодня

      Госдеп предложил России прислать замену 60 высланным дипломатам
      0:46
      Сегодня

      Путин и Эрдоган договорились ускорить сроки поставки С-400 Турции
      23:31
      Вчера

      Багдасарян назвал блокировку ФАН в соцсетях ожидаемым этапом в холодной войне против России
      22:13
      Вчера

      Вассерман о блокировке ФАН в соцсетях: Англосаксы привыкли «по-своему» трактовать свободу слова
      22:10
      Вчера

      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 437

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      7249

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      1132

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      1390

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1525
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Россия может усложнить выход украинских судов через Керченский пролив

      Россия может усложнить выход украинских судов через Керченский пролив

      7:20   4 Апреля 2018
      10572
      ФАН публикует обращение в связи с актом политической цензуры со стороны Facebook 

      ФАН публикует обращение в связи с актом политической цензуры со стороны Facebook 

      23:58   3 Апреля 2018
      2548
      Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду

      Политолог о блокировке ФАН: Началась истерия против российских СМИ, которые доносят до Запада правду

      23:04   3 Апреля 2018
      1236
      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

      В Совфеде назвали блокировку ФАН в Facebook и Instagram наградой за прекрасную работу

      22:10   3 Апреля 2018
      1912