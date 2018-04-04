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Россия может усложнить выход украинских судов через Керченский пролив
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    Россия может усложнить выход украинских судов через Керченский пролив

    7:20  4 Апреля 2018
    10572

    Россия может усложнить выход украинских судов через Керченский пролив

    Москва, 4 апреля. В ответ на захват украинскими пограничниками российского судна Москва может усилить технический досмотр украинских судов в Керченском проливе. Об этом рассказал глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев.

    Как пишет РИА Новости, он отметил, что меры могут принять в ответ на «пиратские» действия Киева. Ненашев считает, что нужно предупредить Киев: России может применить различные ответные меры. В качестве одной из таких мер он назвал ограничение прохода устаревших украинских судов через Керченский пролив. По его словам, Россия имеет возможность применения мер военного характера, если не сработают «интеллигентные предупредительные меры» по усилению досмотра украинских судов.

    Напомним, 26 марта украинские пограничники задержали судно РФ «Норд», обвинив моряков в нарушении морской границы.

    Россия может усложнить выход украинских судов через Керченский пролив

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    Автор: Анна Иванова
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    #россия #украина
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