Роспотребнадзор дал советы россиянам, как правильно выбирать продукты на Пасху

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Москва, 4 апреля. Роспотребнадзор рассказал гражданам России, как надо правильно выбирать продукты к праздничному столу на Пасху. Советы были размещены на сайте ведомства.

Отмечается, что при покупке яиц стоит обратить внимание на дату их сортировки, а также на внешний вид — они должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму, а также одинаковый окрас.

При покупке творога нужно убедиться в его качестве. Продукт должен быть белого цвета с кремовым оттенком и иметь немного кисловатый запах. В низкокалорийном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве. Кроме того, необходимо обратить внимание на тару, а главным образом на ее герметичность и обязательную маркировку, говорится на сайте ведомства.

Покупая готовый кулич, стоит внимательно прочитать состав. В приготовлении правильного кулича применяются натуральные ингредиенты, например, яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин. Верхушка кулича должна быть сухой.

Напомним, в этом году православные христиане в России отмечают Пасху 8 апреля.

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