Политолог предложил пресекать антироссийскую риторику Лондона напоминанием о жертвах вторжения в Ирак и Ливию

В закладки

Москва, 4 апреля. Политолог из Великобритании Александр Некрасов призвал «бить» допускающий антироссийские выпады Лондон аргументами о Ливии и Ираке. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Некрасов напомнил о вторжении западных стран в Ирак и Ливию, а также о финансовом кризисе в 2008 году, когда «банки украли сумасшедшие триллионы», но никто не понес заслуженное наказание. По словам политолога, уже 15 лет в британской политике доминирует безнаказанность.

«Эти люди знают, что им ничего не будет. И поэтому надо бить их аргументами, которые бьют под дых», — заявил эксперт.

Среди действенных аргументов Некрасов назвал данные о гибели «одного-двух миллионов человек» в результате вторжения в Ирак и множестве жертв вторжения в Ливию.

По словам политолога, образ России как врага соответствует внутренним и внешним целям Лондона, поэтому «антироссийский градус» в Великобритании будет повышаться. Тем не менее, среди британцев нарастает недовольство антироссийской истерией. Дополнительно положение Лондона может осложнить международное расследование «дела Скрипаля». Публикация его результатов с большой долей вероятности не будет выгодно британской стороне.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.