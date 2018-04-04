Купить подержанную машину в России станет проще

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Москва, 4 апреля. Российские граждане и банки получат доступ к реестру движимого имущества через портал государственных услуг.

Как пишет газета «Известия», в 2019 году россиянам, а также финансовым учреждениям откроют доступ к реестру движимого имущества через портал госуслуг. Данную инициативу выдвинул Минфин. Отмечается, что ведомство предлагает новацию в рамках повышения позиций России в рейтинге Doing Business.

Эксперты считают, что поправки позволят физическим и юридическим лицам оперативно получать выписки о юридической чистоте машин. Процесс будет занимать несколько минут вместо прежних нескольких дней. В итоге банки будут быстрее выдавать кредиты на подержанные машины, а граждане — продавать авто друг другу.

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