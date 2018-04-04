Первый день переговоров Путина и Эрдогана завершился в Анкаре

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Анкара, 4 апреля. Вчера в столице Турции прошел первый день переговоров с участием президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Встреча в Анкаре стала первым официальным визитом Путина после президентских выборов 2018 года.

Владимир Путин прибыл в президентский дворец Эрдогана в Анкаре около 16 часов, президент Турции встретил его с почетным караулом в парадной форме и военным оркестром, который исполнил гимны России и Турции. Кортеж президента России сопровождала турецкая конная гвардия. В ходе торжественной церемонии на площади перед дворцом лидеры двух стран приняли участие в церемонии заливки первого бетона в основание АЭС «Аккую», которую строит Росатом на южном берегу Турции — старт строительству был дан в режиме видеоконференции. Как отметил Владимир Путин, Россия и Турция совместно сделают все возможное, чтобы атомная электростанция заработала в 2023 году, как запланировано на текущий момент. Как отметили СМИ, в ходе совместного фотографирования произошел комичный случай: Эрдоган, заметив, что по левую руку от российского лидера стоят сразу три девушки, а с его стороны — одни мужчины, «увел» одну из девушек у Путина, чтобы сбалансировать соотношение мужчин и женщин в кадре.

«Почему у него три, а у меня ни одной? Иди сюда!»: Эрдоган позавидовал Путину pic.twitter.com/j84Doqwpef — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 3, 2018

После торжественной встречи Путин и Эрдоган приступили к первому раунду переговоров, который продолжался около полутора часов. В ходе встречи главы государств обсудили ряд важнейших вопросов двухсторонних отношений, в том числе реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» — как отметил российский лидер по итогам встречи, работы по реализации морского участка турецкого потока успешно реализованы, и в настоящее время в отношениях между двумя государствами нет ничего, что препятствовало бы дальнейшей реализации энергетического проекта. В то же время Владимир Путин выразил надежду на то, что и проект газопровода «Северный поток — 2» также будет успешно реализован.

Важной темой в ходе переговоров стало также урегулирование в Сирии и обеспечение общей стабильности и безопасности в регионе: после переговоров Путин подчеркнул, что развитие отношений между Россией и Сирией положительно сказывается на стабильности в ближневосточном регионе; в частности, этому будут способствовать поставки в Турцию российских зенитных комплексов С-400, которые Путин пообещал по возможности ускорить. По поводу Сирии российский президент подчеркнул, что любые процессы политического диалога и государственного строительства после завершения гражданской войны должны проходить при условии координации всех заинтересованных сторон.

Одной из тем беседы, как отметил Путин, были вопросы либерализации визового режима между Россией и Турцией; кроме того, президент Эрдоган выразил Путину соболезнования в связи с трагедией в Кемерово, где в пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей. «Вскользь», по словам президента, была также затронута тема «дела Скрипаля»: Эрдоган задал Путину вопросы на эту тему.

По итогам встречи президент России назвал первый день переговоров в Турции «содержательным», отметив «интенсивный характер политического диалога» между двумя странами.

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