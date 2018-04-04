Почему у него три, а у меня ни одной: в Сети появилось видео, как Эрдоган «уводит» у Путина девушку

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Анкара, 4 апреля. В Сети разместили видеоролик, как во время совместного фотографирования президент Турции Реджеп Эрдоган «уводит» у главы российского государства Владимира Путина девушку.

«Почему у него три, а у меня ни одной? Иди сюда!»: Эрдоган позавидовал Путину pic.twitter.com/j84Doqwpef — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) April 3, 2018

В ходе совместного фотографирования с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным его турецкий коллега Реджеп Эрдоган попросил одну из девушек, которая стояла рядом с российским лидером, подойти к нему. Лишь после этого Эрдоган стал позировать для фотографов.

Турецкий глава обратил внимание на то, что по правую руку от него стоят одни лишь мужчины, а со стороны Путина оказались сразу три девушки. Турецкий лидер попросил одну из девушек подойти к нему, чтобы снимок получился «сбалансированным».

«Почему у него три, а у меня ни одной. Иди сюда», — попросил Эрдоган девушку.

Напомним, в минувший вторник президент России Владимир Путин прилетел в Анкару. Российский лидер находится с двухдневным визитом в Турции. Это первая зарубежная поездка главы российского государства после избрания на мартовских выборах президента страны.

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