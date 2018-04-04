Кисляк объяснил рост очередей за визой США в Москве политическим моментом

В закладки

Москва, 4 апреля. Бывший посол России в США, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк объяснил резкое увеличение очереди на собеседование для получения американской визы «политическим моментом». Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, подающим заявление в Москве и Екатеринбурге на обыкновенную визу в США россиянам придется ждать приглашения на собеседование не менее 250 дней. Прежний, трехмесячный срок пока сохраняется лишь во Владивостоке.

В посольстве США утверждают, что резкое увеличение очереди связано с сокращением возможности оказывать консульские услуги. Но экс-посол России в Вашингтоне утверждает, что очереди вызваны «политическим моментом» и российские дипломаты в США справляются с визовыми запросами, имея такое же количество дипломатического персонала.

«Очереди за визами - политический момент. Это желание сделать вид, что нынешние сложности в российско-американских отношениях якобы затрудняют работу дипломатического представительства США», — заявил Кисляк.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.