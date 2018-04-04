Венесуэла намерена платить за детали для «КамАЗов» национальной криптовалютой

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Каракас, 4 апреля. Венесуэла собирается использовать национальную криптовалюту El Petro, как одну из форм оплаты за поставляемые из России детали для «КамАЗов». Об это со ссылкой на заявление министра внешней торговли латиноамериканской страны Хосе Вьельму Мору сообщает венесуэльское государственное информационное агентство Agencia Venezolana de Noticias.

«Это касается закупок деталей, запчастей, шин и аккумуляторов, а также сборки этих машин в нашей стране и форм оплаты, в которые мы включаем платежи через El Petro», — заявил Мора по итогам второго дня заседания двусторонней межправительственной комиссии.

Напомним, правительство Венесуэлы официально выпустило в обращение национальную криптовалюту El Petro в конце января текущего года. В конце марта телеканал «360» сообщил, что президент страны Николас Мадуро подтвердил информацию о том, что за «Петро» можно будет покупать недвижимость в Венесуэле.

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