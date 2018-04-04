Гендиректор компании Google выступил с заявлением в связи со стрельбой в офисе YouTube

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Вашингтон, 4 апреля. Гендиректор компании Google Сундар Пичай опубликовал заявление с обещанием поддержать пострадавших из-за стрельбы в штаб-квартире сервиса YouTube в Калифорнии. Об этом сообщает RT.

«Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать «пострадавших жертв» происшествия и их семьи в это время», — заявил Пичай.

Гендиректор Google пообещал в ближайшие дни продолжить оказывать всем в «корпоративной семье» поддержку, чтобы помочь восстановиться «после невообразимой трагедии».

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в результате стрельбы в штаб-квартире сервиса YouTube в городе Сан-Бруно (штат Калифорния) получили ранения три человека, один из пострадавших находится в критическом состоянии. Совершившая нападение женщина покончила с собой.

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