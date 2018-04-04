Занятия в школах Камчатки отменили из‐за циклона

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Петропавловск-Камчатский, 4 апреля. В средних школах Камчатки отменили занятия из-за циклона.

В среду на полуостров обрушился снег, также усилился ветер. Такая погода продержится на Камчатке несколько дней. Экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности. Занятия отменены во всех школах и кружках столицы региона, детсады работают штатно, передает телеканал «360».

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