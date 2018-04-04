Бывший офицер ВС США и уроженка России найдены мертвыми в особняке в Италии

В закладки

Вашингтон, 4 апреля. Предположительно уроженка России и ее муж, бывший офицер Вооруженных сил (ВС) США обнаружены мертвыми в своем доме в Италии. Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщает РИА Новости.

По данным издания, в минувший понедельник обнаружены тела сорокалетнего майора Бредли Джоэла Кинсера и его супруги Лейлы. Погибшие жили в особняке в городке Поццолеоне (провинция Виченца). В прошлом чета проходила службу на базе США в Италии.

По предварительной версии, майор Кинсер в последнее время страдал от депрессии. Мужчина убил супругу и покончил собой. Сообщается, что Кинсер оставил предсмертную записку, в которой попросил прощения. По данным американских СМИ, убитая женщина была уроженкой России.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.