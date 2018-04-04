Эксперты в США восхитились российскими корветами проекта 22160

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Вашингтон, 4 апреля. Американские СМИ сравнили российские корветы проекта 22160 с аналогами в США. Выводы экспертов публикует The Drive.

Эксперты сравнили российские корветы проекта 22160 с американскими кораблями LCS (Littoral combat ship). Суда имеют водоизмещение 1,7 тыс. тонн, могут развивать скорость до 27 узлов, используют технологию снижения заметности, оснащены гидроакустическим комплексом и ракетным вооружением.

«Россия строит полдюжины патрульных кораблей проекта 22160, которые используют инновационный и компактный дизайн, обеспечивающий много возможностей и потенциально огромный боевой удар в относительно небольшом корпусе», — пишет издание.

Эксперты отметили компактность российских судов, которые при сопоставимых боевых возможностях меньше американских аналогов почти в два раза. Кроме того, стоимость российских кораблей проекта 22160 значительно ниже, чем стоимость кораблей LCS.

The Drive подчеркивает, что в российских корветах реализована достаточно инновационная концепция для того, чтобы «западные военно-морские силы изучали ее как источник вдохновения».

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