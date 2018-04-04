Сирия: в Восточную Гуту вернулись более 50 тысяч мирных жителей

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Дамаск (Сирия), 4 апреля. В Восточную Гуту в Сирии смогли вернуться более 50 тысяч мирных жителей.

По словам руководителя Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии Юрия Евтушенко, сирийцы возвращаются в свои дома в Сакбе, Кафер-Батне, Байт-Саве, Мисрабе, Модиаре, Хаззе.

«На основе достигнутых договоренностей российским Центром по примирению враждующих сторон продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из населенного пункта Дума в Восточной Гуте. За двое суток из города Дума вывезено 2,269 тысячи боевиков и членов их семей», — рассказал журналистам глава Центра по примирению враждующих сторон.

Ранее глава министерства обороны России Сергей Шойгу обратился к представителям международных гуманитарных организаций с призывом активнее оказывать помощь жителям Сирии, сообщала «Газета.ру».



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