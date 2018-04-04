Сирия: в освобожденных поселках Восточной Гуты нашли склады с боеприпасами

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Дамаск (Сирия), 4 апреля. Армия правительства Сирии обнаружила склады с боеприпасами в освобожденных от боевиков населенных пунктах в Восточной Гуте.

По словам начальника Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии Юрия Евтушенко, в Замальке и Сакбе были обнаружены цехи, где боевики изготавливали мины и взрывчатку.

«В освобожденных от боевиков населенных пунктах Восточной Гуты правительственные войска продолжают находить цеха по изготовлению оружия и боеприпасов. Второго апреля текущего года военнослужащими сирийской армии в населенных пунктах Замалька и Сакба выявлены склады с боеприпасами и цеха по изготовлению мин и взрывчатки», — сообщил журналистам Евтушенко.

Он отметил, что на складе, который обнаружила армия правительства Сирии, хранились мины, которые были произведены в Болгарии и Соединенных Штатах Америки.

Ранее Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что территорию Восточной Гуты покинули более тысячи террористов, передавала «Газета.ру».

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