Эрдоган «увел» у Путина девушку, чтобы сделать фото

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Анкара, 4 апреля. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного фотографирования «позаимствовал» у президента России Владимира Путина девушку. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Необычный эпизод произошел во время визита Владимира Путина в Анкару. В ходе совместного фотографирования Эрдоган обратил внимание, что с его стороны находятся только мужчины, тогда как рядом с российским президентом встали сразу три девушки. Турецкий лидер решил «сбалансировать» фотографию и попросил одну из девушек перейти на его сторону.

Напомним, Владимир Путин посетил Анкару с двухдневным визитом. Это первый зарубежный визит российского лидера после победы на прошедших в марте текущего года президентских выборах.

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