США опубликовали список китайских товаров, которые подпадают под новые пошлины

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Вашингтон, 4 апреля. США могут ввести экспортные пошлины на ввозимые из Китая автомобили, приборы и оборудование. Соответствующий список из 1,3 тыс. наименований опубликовала администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Дополнительные сборы планируется ввести на мотоциклы, электромобили, суда и катера, локомотивы, телекоммуникационное оборудование, медицинские и научные приборы, оружие, а также запчасти для ряда отраслей, в том числе для авиационной, продукцию из стали и других металлов и прочие товары. Размеры пошлин составят 25%.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Пекин уведомил Всемирную торговую организацию (ВТО) о введении экспортных пошлин на ввозимые из США товары. Таким образом Китай ответил на введенные Соединенными Штатами пошлины на алюминий и сталь.

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