Названа причина стрельбы в штаб-квартире YouTube

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Сакраменто, 4 апреля. Причиной стрельбы в штаб-квартире YouTube в Калифорнии назвали бытовой конфликт.

Местные СМИ со ссылкой на источник в полиции сообщают, что стрельба не имеет отношения к терроризму.

«По предварительным данным, стрельба произошла из-за внутренних разногласий, заявили телеканалу ABC News два источника в правоохранительных органах», — рассказали журналисты американского телеканала.

Напомним, накануне в штаб-квартире YouTube неизвестная женщина устроила стрельбу, она погибла, сообщала «Газета.ру». По словам врачей, в результате стрельбы пострадали три человека. Состояние одного из раненых оценивается как критическое.

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