Эксперт рассказал, кто занимает места работающих в Польше украинцев

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Киев, 4 апреля. На место уехавших в Польшу украинцев приезжают выходцы из Средней Азии. Об этом со ссылкой на политолога Вадима Карасева сообщает «Полит Навигатор».

Эксперт сообщил, что украинцы занимают место мигрировавших в западную Европу поляков, в то время как их место на Украине занимают приезжие из Средней Азии и других восточных регионов.

«И так много приезжают, посмотрите, по центру города пройдитесь — очень много иностранных людей говорят на арабском языке, на сирийском, на еще каких-то восточных языках», — заявил Карасев.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, что страну только за 2017 год покинуло от 7% до 12% трудоспособного населения.

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