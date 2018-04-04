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Западные СМИ рассказали, как пытающаяся уйти от влияния России Украина обратилась к Пушкину
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    Западные СМИ рассказали, как пытающаяся уйти от влияния России Украина обратилась к Пушкину

    4:29  4 Апреля 2018
    997

    Западные СМИ рассказали, как пытающаяся уйти от влияния России Украина обратилась к Пушкину

    Париж, 4 апреля. Украинские мультипликаторы выпустили мультфильм по мотивам поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила», который мене чем за месяц посмотрели 500 тысяч человек. Об этом со ссылкой на France Inter сообщает RT.

    Мультфильм называется «Украденная принцесса: Руслан и Людмила». Лента рассказывает историю о похищенной чародеем принцессе Людмиле и ее возлюбленном Руслане. Мультфильм похож на диснеевские произведения с шутками, песнями и обязательным «хеппи-эндом».

    France Inter отмечает, что Украина долгое время пытается отказаться от российского культурного влияния. Тем не менее, за основу успешного мультфильма была взята поэма Александра Пушкина.

    «Поэтому вопрос заключается в следующем: зачем выбирать российское произведение для мультфильма, который представляет Украину?», — пишет издание.

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    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #украина #мультфильм #пушкин
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