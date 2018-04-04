Рональду поблагодарил болельщиков «Ювентуса» за аплодисменты

В закладки

Турин, 4 апреля. Болельщики «Ювентуса» встретили гол Криштиану Роналду в ворота туринской команды аплодисментами.

Накануне мадридский «Реал» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов разгромил со счетом 3:0 туринский «Ювентус». Португалец отметился дублем и сделал результативную передачу. Особенно болельщиков «Ювентуса» поразил второй гол, который Роналду забил в падении «через себя». После того, как мяч попал в ворота, болельщики туринской команды встали со своих мест и зааплодировали.

Футболист поблагодарил зрителей за их реакцию.

«Это был невероятный момент, я должен поблагодарить всех поклонников «Ювентуса» за то, что они сделали», — цитирует Роналду Газета.ru.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.