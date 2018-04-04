Facebook удалил более 270 аккаунтов из-за подозрений в связи с «Агентством интернет-исследований»

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Нью-Йорк, 4 апреля. Администрация социальной сети Facebook удалила более 270 аккаунтов и страниц, которые якобы связаны с обвиненным властями США во вмешательстве в выборы «Агентством интернет-исследований». Об этом накануне объявил основатель соцсети Марк Цукерберг.

«Сегодня мы предприняли важный шаг, направленный на защиту честных выборов по всему миру, удалив более 270 страниц и аккаунтов, которые управлялись российской организацией под названием «Агентство интернет-исследований» (АИИ)», — написал Цукерберг на своей странице.

Глава соцсети отметил, что удаление не связано с распространяемым с помощью страниц контентом. Страницы были удалены потому, что они якобы контролировались «Агентством интернет-исследований».

Напомним, ранее также сообщалось о блокировке в социальных сетях страниц Федерального агентства новостей, «Невских новостей» и ряда других изданий, которые не имеют отношения к «Агентству интернет-исследований». Это не первый случай, когда российские СМИ сталкиваются с препятствиями в работе со стороны американских интернет-гигантов. В конце октября 2017 года сайт Федерального агентства новостей был на короткое время заблокирован в сервисе Google.News без объяснения причин.

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