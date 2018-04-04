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Обозреватель Le Figaro призвал Запад перестать винить Россию во всех своих бедах
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    Обозреватель Le Figaro призвал Запад перестать винить Россию во всех своих бедах

    3:30  4 Апреля 2018
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    Обозреватель Le Figaro призвал Запад перестать винить Россию во всех своих бедах

    Париж, 4 апреля. Обозреватель французской газеты Le Figaro Рено Жирар предложил Евросоюзу не обвинять Россию в своих проблемах, а поискать их причины внутри Европы. Об этом пишет RT.

    Жирар отмечает, что итальянская «Лига севера» и движение за независимость Каталонии существовали задолго до того, как президентом России стал Владимир Путин. Избрание главой США Дональда Трампа обозреватель связал с разочарованием белых американских рабочих. Также Жирар назвал главным певцом брексит занимающего жесткую позицию по отношению к России главу МИД Великобритании Бориса Джонсона.

    Обозреватель подчеркивает, что инцидент с отравлением экс-сотрудника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери мог остаться на уровне спецслужб, но «плохо то, что он перерос в прочный дипломатический кризис».

    «Разогнать эту двойную паранойю — вот историческая миссия, которую может выполнить президент Франции Эммануэль Макрон при помощи двух своих важнейших политических поездок — в Вашингтон в апреле и в Санкт-Петербург в мае», — заключает обозреватель.

    Рено Жирар пишет, что Россия далека от идеала, но вместо того, чтобы отдавать ее «в руки Китая» он призывает помочь России вступить в «общий европейский дом».

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    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #евросоюз #франция
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