Трамп выразил соболезнования получившим ранения в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube

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Вашингтон, 4 апреля. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования пострадавшим в результате произошедшей в городе Сан-Бруно (штат Калифорния) в штаб-квартире сервиса YouTube стрельбы.

«Все наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал. Благодарность нашим удивительным сотрудникам правоохранительных органов и тем, кто первым отреагировал на происходящее», — написал Трамп в сервисе микроблогов Twitter.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в результате стрельбы в городе Сан-Бруно погиб человек, еще трое получили ранения, один находится в критическом состоянии. Предположительно, единственной погибшей в результате инцидента стала стрелявшая по людям женщина.

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