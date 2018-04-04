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Трамп выразил соболезнования получившим ранения в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube
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    Трамп выразил соболезнования получившим ранения в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube

    3:04  4 Апреля 2018
    82

    Трамп выразил соболезнования получившим ранения в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube

    Вашингтон, 4 апреля. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования пострадавшим в результате произошедшей в городе Сан-Бруно (штат Калифорния) в штаб-квартире сервиса YouTube стрельбы.

    «Все наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал. Благодарность нашим удивительным сотрудникам правоохранительных органов и тем, кто первым отреагировал на происходящее», — написал Трамп в сервисе микроблогов Twitter.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что в результате стрельбы в городе Сан-Бруно погиб человек, еще трое получили ранения, один находится в критическом состоянии. Предположительно, единственной погибшей в результате инцидента стала стрелявшая по людям женщина.

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    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #трамп #стрельба #youtube
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