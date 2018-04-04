Яд, которым отравили Скрипаля, мог быть изготовлен где угодно – эксперт

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Лондон, 4 апреля. Результаты расследования, проведенного исследовательского центром «Портон-Даун» в Великобритании, доказывают, что вещество, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, могло быть изготовлено где угодно. Об этом заявила экс-сотрудник британской службы разведки MI5 Энни Машон.

Ранее специалисты лаборатории «Портон-Даун» заявили, что не смогли установить страну происхождения вещества, которое использовалось для отравления Скрипаля и его дочери Юлии. Судя по результатам анализа, оно могло быть произведено где угодно, заявила Машон.

Также она добавила, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон слишком поспешно выступил с обвинениями в адрес России, не дождавшись, когда следователи соберут всю цепь доказательств, пишет RT. Как отметили в полиции, на сбор всех улик могут уйти недели или даже месяцы.

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