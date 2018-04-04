Миллер рассказал, как сократиться транзит газа через Украину

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Москва, 4 апреля. После ввода в эксплуатацию газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» транзит газа через Украину сократится до 10-15 миллиардов кубометров в год. Об этом в эфире Первого канала рассказал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Глава госкорпорации напомнил, что Украина граничит с государствами и регионами, потребляющими российский газ. Поэтому его транзит через страну не прекратится, но будет значительно меньше.

«Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительные», — отметил Миллер.

В 2017 году через территорию Украины было поставлено 93,5 миллиарда кубометров российского газа. После начала работы новых газопроводов транзит может сократиться до 10-15 млрд кубов.

Глава «Газпрома» также сообщил, что компании предстоят переговоры о заключении нового транзитного договора с «Нафтагазом». Но его условия будут отличаться от тех, которые прописаны Стокгольмским арбитражем в действующем соглашении.

Напомним, Стокгольмский арбитраж в конце февраля разрешил спор между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом», обязав российскую компанию выплатить украинской стороне 2,6 млрд долларов. В «Газпроме» считают решение суда «ассиметричным».

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