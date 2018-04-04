Константинопольский патриарх поздравил Путина с победой на выборах

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Анкара, 4 апреля. Святейший патриарх константинопольский Варфоломей поздравил российского президента Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин провел телефонный разговор с константинопольским патриархом во время визита в Турцию, где проходит трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран. В ходе него Варфоломей поздравил российского лидера с победой на президентских выборах, а также с наступающими пасхальными праздниками.

В свою очередь, Путин отметил активную общественную и благотворительную деятельность патриарха, как и его высокий вклад в создание условий для удовлетворения религиозных потребностей русскоязычной общины Турции.

Напомним, что в этот вторник Путин прибыл в Анкару для участия в трехстороннем саммите РФ-Турция-Иран, на котором будет обсуждаться ряд важных для всех трех стран тем, включая положение в Сирии.

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