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Путин проведет в Анкаре переговоры с президентом Ирана
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    Путин проведет в Анкаре переговоры с президентом Ирана

    2:21  4 Апреля 2018
    106

    Путин проведет в Анкаре переговоры с президентом Ирана

    Анкара, 4 апреля. В эту среду в Анкаре пройдут переговоры президента России Владимира Путина с его иранским коллегой Хасаном Роухани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    Встреча Путина  и Роухани состоится непосредственно перед саммитом президентов России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, темой переговоров Путина и Роухани станут перспективы сотрудничества двух стран, а также ряд международных вопросов. Кроме того, лидеры намерены посвятить часть встречи обсуждению плана действий по иранской ядерной программе с учетом намерения США пересмотреть условия ядерной сделки.

    «Мы планируем в ходе беседы с Роухани обсудить ситуацию вокруг этого совместного всеобъемлющего плана действий с учетом сигналов от американцев по пересмотру условий сделки», – заявил Ушаков.

    Как писала «Газета.ru», ранее США задумались о выгодах от разрыва иранской ядерной сделки. Соглашение предполагает заморозку атомной программы Исламской республики в обмен на снятие большей части антииранских санкций. 

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    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #анкара #иран #роухани #встреча
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