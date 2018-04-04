Путин проведет в Анкаре переговоры с президентом Ирана

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Анкара, 4 апреля. В эту среду в Анкаре пройдут переговоры президента России Владимира Путина с его иранским коллегой Хасаном Роухани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Встреча Путина и Роухани состоится непосредственно перед саммитом президентов России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, темой переговоров Путина и Роухани станут перспективы сотрудничества двух стран, а также ряд международных вопросов. Кроме того, лидеры намерены посвятить часть встречи обсуждению плана действий по иранской ядерной программе с учетом намерения США пересмотреть условия ядерной сделки.

«Мы планируем в ходе беседы с Роухани обсудить ситуацию вокруг этого совместного всеобъемлющего плана действий с учетом сигналов от американцев по пересмотру условий сделки», – заявил Ушаков.

Как писала «Газета.ru», ранее США задумались о выгодах от разрыва иранской ядерной сделки. Соглашение предполагает заморозку атомной программы Исламской республики в обмен на снятие большей части антииранских санкций.

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