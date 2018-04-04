Госдеп предложил России прислать замену 60 высланным дипломатам

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Вашингтон, 4 апреля. Москва может прислать замену 60 дипломатам, которых власти США объявили персонами нон грата в конце марта. Об этом со ссылкой на представителя Госдепа Соединенных Штатов сообщает ТАСС.

«Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии», — цитирует представителя внешнеполитического ведомства США агентство.

Также собеседник издания отметил, что Россия не уведомила американскую сторону о сокращении общего допустимого числа сотрудников дипломатической миссии США. Поэтому Вашингтон исходит из того, что Москва готова принять новых американских дипломатов, вместо высланных ранее в качестве ответной меры на действия США.

Напомним, очередное обострение российско-американских отношений произошло на фоне отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергя Скрипаля и его дочери Юлии. США поддержали выдвинутые Великобританией обвинения в адрес России, хотя Лондон не предъявил серьезных доказательств своей гипотезы. Уже 26 марта Вашингтон принял решение о высылке 60 сотрудников российской дипмиссии.

Россия отвергает обвинения британской стороны, указывая на их бездоказательность. В ответ на действия Вашингтона Москва объявила персонами нон грата 60 американских дипломатов.

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