Турция дала России возможность сэкономить $10 млрд при строительстве АЭС «Аккую»

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Анкара, 4 апреля. Турция предоставила России важную льготу для бизнеса, дав российской четырехблочной атомной станции «Аккую» статус стратегической инвестиции. Это даст России возможность сэкономить до трети стоимости объекта – речь идет о 10 миллиардах долларов.

Отмечается, что Турция крайне заинтересована в постройке АЭС «Аккую», поэтому правительство президента Реджепа Эрдогана предоставило станции статус стратегической инвестиции. Таким образом, Россия сэкономит около десяти миллиардов долларов, пишет издание «Политика сегодня».

Статус стратегической инвестиции позволяет вести строительство при оформлении меньшего количества документов, а также значительно экономит средства, потраченные на возведение объекта. На начало 2018 года оценочная стоимость строительства АЭС составляла 30 миллиардов долларов. После действия турецкого правительства она составляет около 20 миллиардов долларов.

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