Пушков констатировал «развал всех обвинений в адрес России» по «делу Скрипаля»

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Москва, 4 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что обвинения Лондона в отношении Москвы по «делу Скрипалей» развалились.

Во вторник глава секретной лаборатории Минобороны Британии сообщил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества «Новичок», которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь.

Пушков в своем микроблоге в Twitter отметил, что доказательств «по делу Скрипаля» не будет, потому что «их нет».

«А это означает развал всех обвинений в адрес России. Напрасно в Берлине и Париже «поверили британским коллегам». Иногда не стоит верить на слово — можно попасть впросак», — написал сенатор.

Во вторник член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обязана принести извинения России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что маразм с обвинениями России в якобы причастности к делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии зашел слишком далеко.

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